La città abbraccia la Sbrinz Route FOTO

Grande successo a Domodossola per l’arrivo della Sbrinz Route, l’antico cammino commerciale che attraverso la via del Gries collegava Italia e Svizzera.

Sabato pomeriggio piazza Mercato ha accolto una folla numerosa per l’arrivo della carovana, composta da someggiatori, cavalli ed escursionisti. Ad accoglierla per l'amministrazione comunale Gianluca Iervasi assessore al commercio, l’associazione Oscella Felix e i gruppi folkloristici.

La carovana, entrata in Italia da Riale, in alta Val Formazza, ha attraversato nei giorni scorsi Ponte, Rivasco, Premia, Crodo e Crevoladossola, prima di raggiungere Domodossola.

Un appuntamento che ha unito storia, tradizione e valorizzazione del territorio, richiamando numerosi cittadini e visitatori nel cuore della città.