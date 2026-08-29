Matteo Borgnolo (Sport Project VCO) domina l’Otro Trail FOTO e VIDEO

Alagna Valsesia, Otro Trail: Matteo Borgnolo e Sabrina Bendotti firmano una quinta edizione da incorniciare FOTO e VIDEO di Finatti e Benedetti per valsesianotizie.it

Sui sentieri della Val d’Otro trionfano Borgnolo e Bendotti. Una giornata splendida per la corsa in montagna, tra paesaggi walser, e il suono dei campanacci

Il record questa volta non è arrivato, ma poco importa. La quinta edizione dell’Otro Trail è stata comunque una giornata da incorniciare. Sole, montagne, sentieri, il fascino senza tempo delle frazioni walser e soprattutto tanta passione hanno accompagnato gli oltre duecento concorrenti che oggi hanno affrontato i percorsi della manifestazione organizzata ad Alagna Valsesia.

Una gara che, edizione dopo edizione, si sta ritagliando un posto importante nel calendario della corsa in montagna valsesiana e che ha il merito di proporre un percorso rimasto fedele a quello della prima edizione. Sedici chilometri e 1.500 metri di dislivello positivo per la prova competitiva, con arrivo nella frazione di Otro, a 1.664 metri di quota, davanti alla caratteristica chiesetta del borgo.

A fianco della gara principale, anche quest’anno è stata proposta la camminata ludico-sportiva sul percorso di 7 chilometri e 700 metri di dislivello positivo.

Sin dalle prime ore del mattino Alagna si veste da Trail

La giornata è iniziata presto in piazza Grober, ad Alagna, dove gli organizzatori hanno predisposto la consegna dei pettorali e dei pacchi gara. Una macchina organizzativa guidata da Nicolas Guidetti, che insieme al suo gruppo ha curato ogni particolare per accompagnare nel migliore dei modi atleti e partecipanti.

«Sono 230 i partenti complessivi tra le due gare – ha spiegato Guidetti poco prima del via – divisi tra 133 sulla lunga e un centinaio sulla corta. Al momento va tutto bene, ora ci trasferiamo a Otro». Parole che raccontavano bene il clima della mattinata: tutto pronto, atleti schierati e la montagna ad attendere i protagonisti.

Poi il via, alle 9, e la salita verso la Val d’Otro.

Borgnolo mette tutti in fila

Nella gara maschile Matteo Borgnolo, dello Sport Project VCO, ha imposto il proprio ritmo e ha conquistato una vittoria netta. Il vincitore ha completato i 16 chilometri in 1h47'00", precedendo Gabriele Valzer, secondo in 1h50'24".

Terza posizione per Filippo Vaira, dell’Altitude Skirunning Team, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1h52'51".

Una prova di grande livello sui sentieri dell’Otro, in un tracciato che alterna salita, passaggi tecnici e lunghi tratti immersi nella natura, regalando agli atleti una delle cornici più spettacolari che la Valsesia possa offrire.

Nella gara femminile è festa alagnese

Ancora più significativo il risultato nella prova femminile, dove il successo è rimasto in casa. A vincere è stata Sabrina Bendotti, che ha raggiunto il traguardo in 2h28'38". Alle sue spalle la sorella Elisabetta Bendotti, seconda con 2h37'43".

Completa il podio Erika Forni, del GSA Valsesia, terza in 2h39'31".

Una doppietta alagnese che ha aggiunto un motivo in più di festa a una manifestazione già capace di coinvolgere il pubblico lungo il percorso e soprattutto all’arrivo.

A Otro il vero spettacolo è il pubblico

Ed è proprio all’arrivo che l’Otro Trail ha mostrato uno dei suoi volti più belli.

Gli atleti sono stati accolti da un tifo caloroso, con i campanacci a risuonare tra le baite e le montagne e la musica delle montagne valsesiane a fare da colonna sonora agli ultimi metri di fatica.

Un arrivo che ha trasformato la competizione in una vera festa di paese, con amici, famiglie, appassionati e volontari a salutare uno dopo l’altro i concorrenti.

Dopo la gara, tutti insieme per il pasta party nella frazione di Otro, naturale conclusione di una giornata vissuta all’insegna dello sport e della convivialità.

Una gara che racconta la Val d’Otro

Il valore dell’Otro Trail, del resto, va oltre il risultato sportivo.

La Val d’Otro è uno degli angoli più suggestivi dell’alta Valsesia. A pochi chilometri da Alagna conserva un patrimonio naturale e architettonico di straordinario fascino, con le sue antiche frazioni walser di Follu, Scarpia, Weng, Felleretsch, Tschukk e Dorf.

Baite in legno di larice e pietra, sentieri, boschi e ruscelli accompagnano gli atleti lungo un percorso che permette di conoscere e vivere un territorio dove natura e storia convivono da secoli.

È anche questo il punto di forza dell’Otro Trail: il tracciato è rimasto quello della prima edizione, una scelta che ha permesso alla manifestazione di conservare nel tempo la propria identità, valorizzando una valle spettacolare senza perdere il legame con il territorio.

Cinque edizioni e una certezza

Il record cronometrico può attendere. Quello che conta, al termine di questa quinta edizione, è la conferma di una manifestazione che ha saputo crescere mantenendo intatto il proprio spirito.

L’Otro Trail è ormai un appuntamento capace di portare ad Alagna atleti e appassionati, ma anche di far conoscere uno dei patrimoni più preziosi della Valsesia.

Oggi, tra il sudore degli atleti, il tifo, il suono dei campanacci e la bellezza della Val d’Otro illuminata dal sole, è arrivata un’altra conferma: questa è una delle più belle manifestazioni di corsa in montagna della Valsesia. E la quinta edizione, anche senza il record, merita davvero di essere incorniciata.

Guarda qui la fotogallery della mattinata: