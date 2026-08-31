Sagra della Patata, ultimo giorno di festa a Montecrestese

Ultimo giorno di festa a Montecrestese per la 32ª edizione della Sagra della Patata. Oggi, lunedì 31 agosto, la manifestazione si prepara al gran finale dopo quattro giorni dedicati alla gastronomia, alla musica e alle tradizioni del territorio.
La sagra aprirà alle 18 insieme allo stand della Pro Loco, dove sarà ancora possibile acquistare le patate nostrane. Alle 18.30 entrerà in funzione il ristorante con servizio ai tavoli.
Il programma dell'area palco prenderà il via alle 20.30 con Salvatore Ranieri, il Cantante della solidarietà. Alle 21.30 sarà poi la volta di uno degli appuntamenti più attesi dell'edizione: la serata danzante con Mirko Casadei.
Ultima notte di musica anche nello Spazio Giovani. Si comincerà alle 19 con l'aperitivo in musica, mentre alle 21.30 saliranno sul palco i Delta Vibe. Dalle 23.30 il compito di chiudere ufficialmente la Sagra della Patata sarà affidato a Tanza.
Anche per la serata conclusiva sarà attivo dalle 20 alle 3 il servizio navetta dalla stazione Fs di Domodossola alla sagra.
Si chiuderanno così quattro giorni di festa che hanno visto Montecrestese animarsi tra cucina, concerti, ballo e iniziative per tutte le età, con la patata ossolana ancora una volta al centro della manifestazione.