Sagra della Patata, una domenica tra motori, gnocchi e Queen

Una domenica interamente dedicata alla Sagra della Patata. Oggi, 30 agosto, la manifestazione di Montecrestese entra nella sua terza giornata con il programma più ricco dell'edizione, tra iniziative per scoprire il territorio, motori, appuntamenti per i bambini, gastronomia e musica.
Si comincia già alle 8.30 con le visite guidate alle bellezze di Montecrestese. Alle 10.30 apriranno la sagra e lo stand della Pro Loco con la vendita delle patate nostrane. Nella stessa mattinata spazio anche al raduno di auto d'epoca e moto Harley Davidson, accompagnato dalla musica degli Antigo Brass Band.
A mezzogiorno aprirà il ristorante con servizio ai tavoli. Nel pomeriggio l'attenzione si sposterà sui più piccoli: alle 14.30 tornano i giochi e "Mani in pasta", il laboratorio che permetterà ai bambini di cimentarsi direttamente nella preparazione degli gnocchi, una delle tradizioni simbolo della sagra. Alle 18.30 riaprirà poi il ristorante per la cena.
La festa continuerà in serata su due fronti. Nell'area palco, alle 21.30, è prevista la serata danzante con i Vicini di casa.
Nello Spazio Giovani si partirà invece alle 19 con l'aperitivo in musica. L'appuntamento principale arriverà alle 21.30 con The Queen Tribute, serata dedicata alle canzoni della storica band britannica. Dalle 23.30 toccherà a Dj Ivan Zamaretti far proseguire la festa con il dj set.
Anche domenica sarà disponibile dalle 20 alle 3 il servizio navetta dalla stazione Fs di Domodossola alla Sagra della Patata.
La 32ª edizione si concluderà domani, lunedì 31 agosto, con l'ultima serata che avrà tra i protagonisti Mirko Casadei, Salvatore Ranieri e i Delta Vibe.