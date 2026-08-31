Cala il sipario sulla Festa di San Vito: oggi il gran finale tra tradizione, sport e musica

Si conclude oggi la 123ª edizione della Festa di San Vito. Dopo undici giorni di concerti, spettacoli, appuntamenti religiosi, iniziative culturali e momenti di aggregazione che hanno animato il centro cittadino, Omegna si prepara a salutare una delle manifestazioni più attese dell'estate con un'ultima giornata ricca di eventi.

Il programma prenderà il via con il tradizionale Francobollo d'Oro, uno degli appuntamenti storici della manifestazione, seguito dal Pranzo degli Omegnesi, momento conviviale che ogni anno riunisce cittadini e visitatori nel segno della festa.

Spazio anche allo sport con la presentazione ufficiale della Fulgor Basket Omegna, che incontrerà tifosi e appassionati in vista della nuova stagione, confermando il forte legame tra la società rossoverde e la città.

L'ultimo appuntamento sul palco di Largo Cobianchi sarà invece affidato a La Noche Latina, che dalle 21.30 accompagnerà il pubblico con una serata dedicata ai ritmi e ai balli latinoamericani, chiudendo nel segno della musica l'edizione 2026 della Festa di San Vito.

Per tutta la giornata sarà ancora possibile visitare gli spazi che hanno caratterizzato questa edizione della manifestazione: San Vito Bimbi, la Fiera del Lago e delle Valli del Cusio, l'Omegna Lake Food, la Cittadella del Gusto e gli ultimi appuntamenti del Salotto di Diderot, offrendo ai visitatori un'ultima occasione per vivere l'atmosfera della festa.