Terza tappa del Terre di Mezzo Tour, da Bracchio a Rovegro

Il Terre di Mezzo Tour prosegue domenica 6 settembre con la terza tappa, che porterà i partecipanti da Bracchio di Mergozzo a Rovegro, nel comune di San Bernardino Verbano, per una nuova giornata tra escursionismo, territorio, libri e musica.

Il ritrovo è previsto alle 8.15 a Bracchio, nei pressi della chiesa parrocchiale di San Carlo, con partenza alle 8.30. L'itinerario si sviluppa per 11,3 chilometri, con circa quattro ore di cammino e un dislivello di +260/-190 metri. Anche in questo caso la difficoltà indicata è E, escursionistica.

Conclusa l'escursione e dopo la pausa pranzo, il programma riprenderà alle 15.15 al Circolo di Rovegro con la presentazione dei libri "Val Grande" e "La mia ValGrande" di Dino Perrotta. L'incontro sarà accompagnato da un intermezzo musicale alla fisarmonica di Silvio Podico.

I lavori di Perrotta raccontano il suo rapporto con la Val Grande attraverso immagini, esperienze e riflessioni maturate a partire dal 2009. Fotografia e narrazione si intrecciano in un percorso dedicato ai paesaggi, alla fauna e alla flora dell'area selvaggia.

La quota di partecipazione è di 10 euro, comprensiva di guide e navetta, mentre per i soci è gratuita. La prenotazione è obbligatoria entro giovedì 3 settembre.