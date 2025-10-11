De Paoli, Pagani e don Picenardi rappresenteranno il Calvario nel consiglio dei Sacri Monti

l presidente della Regione Alberto Cirio ha firmato il decreto di nomina del presidente e del Consiglio dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti sito Unesco del Piemonte.
Alla presidenza è stata nominata la presidente uscente Francesca Giordano, la cui conferma era stata richiesta con voto unanime dal Consiglio uscente.
A rappresentare il Sacro Monte Calvario di Domodossola sono stati confermati il rosminiano don Gianni Picenardi e Maurizio De Paoli (nominato dal Comune domese). Inoltre alle riunioni del Consiglio parteciperà, con voto consultivo, l'ing. Antonio Pagani, in rappresentanza del Consorzio volontario per il restauro della Via Crucis.
Il Sacro Monte di Ghiffa sarà invece rappresentato da don Damiano Pomi (nominato dalla Diocesi di Novara) e dalla riconfermata Giulia Grassi (nominata dal Comune di Ghiffa).