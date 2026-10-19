Autovelox in Piemonte, il calendario dei controlli dal 19 al 25 ottobre

La Polizia di Stato ha pubblicato il calendario dei controlli della velocità in programma nei prossimi giorni sulle principali strade e autostrade. Le verifiche interesseranno diverse tratte della rete viaria, con postazioni attive in giornate differenti, per monitorare il rispetto dei limiti e contrastare i comportamenti di guida pericolosi.

L'iniziativa rientra nelle attività di prevenzione degli incidenti e tutela della sicurezza stradale, con l'obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza di una guida attenta e responsabile. Le forze dell'ordine ricordano che, oltre a rispettare i limiti previsti, è essenziale adattare la velocità alle condizioni del traffico, del fondo stradale e del meteo.

Di seguito l'elenco delle strade e delle autostrade interessate dai controlli programmati durante la settimana.

Controlli autovelox in Piemonte dal 19 al 25 ottobre 2026

Lunedì 19 ottobre: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO), SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN e AT), SS28 del Colle di Nava (CN), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

Martedì 20 ottobre: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO), SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS706 Tangenziale di Asti (AT), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP299 di Alagna (VC), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

Mercoledì 21 ottobre: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A8 (NO), SS10 Padana Inferiore (AT), SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

Giovedì 22 ottobre: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Torino-Bardonecchia (TO), SS456 del Turchino (AT), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 del Sempione (VB), SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP30 (AL).

Venerdì 23 ottobre: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO), SS10 Padana Inferiore (AT), SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Torino-Bardonecchia (TO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

Sabato 24 ottobre: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO), SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (AT e CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

Domenica 25 ottobre: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A8 (NO), SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS458 di Casalborgone (AT), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 del Sempione (VB), SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).