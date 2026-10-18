Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco delle modifiche alla viabilità per la settimana del 19 ottobre.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Tra Arona e Borgomanero in direzione Genova, delle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 19 ottobre. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Borgomanero.

Tra Arona e Gravellona in direzione Gravellona, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 20 ottobre. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Gravellona.

Tra Arona e allacciamento A26/D08 in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di mercoledì 21 e venerdì 23 ottobre. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Castelletto Ticino.

Tra Romagnano Sesia/Ghemme e Borgomanero in direzione Gravellona, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 21 ottobre. Uscita obbligatoria a Romagnano e possibile rientro a Borgomanero.

Tra Borgomanero e Arona in direzione Gravellona, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 22 ottobre. Uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro ad Arona.

Sulla D08 Gallarate-Gattico, chiusura dell’entrata di Castelletto Ticino in direzione A26, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 21 ottobre. In alternativa si potrà utilizzare l’entrata della stazione di Arona.

Tra Castelletto Ticino e Vergiate in direzione Gallarate, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di sabato 24 ottobre. Uscita obbligatoria a Castelletto Ticino e possibile rientro a Vergiate.

Tra Vergiate e Castelletto Ticino in direzione Gattico, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di domenica 25 ottobre. Uscita obbligatoria a Vergiate e possibile rientro a Castelletto Ticino.

Cantieri di corsia unica permanente:

Sul nodo di allacciamento A26/D08 provenendo da Milano in direzione Genova, alla pkm 23+200 in modalità permanente.

Tra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona tra le pkm 150+900 e 151+800 in modalità permanente da lunedì 12 a giovedì 29 ottobre.

Tra Verbania e Baveno in direzione Genova, tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente.