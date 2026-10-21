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Domodossola | 21 ottobre 2026, 13:09

Bicentenario dell'Istituto di Carità di Rosmini: aperto un concorso per la creazione del logo

L'opera accompagnerà tutti gli eventi dedicati all'importante ricorrenza. Candidature entro il 15 dicembre

Bicentenario dell'Istituto di Carità di Rosmini: aperto un concorso per la creazione del logo

L'Istituto della Carità, fondato dal Beato Antonio Rosmini il 20 febbraio 1828 al Sacro Monte Calvario di Domodossola, si sta avvicinando al suo bicentenario di fondazione (1828-2028). In occasione della celebrazione è stato aperto ufficialmente un concorso per la creazione del logo che accompagnerà l'importante evento.

L’iniziativa nasce, spiegano i coordinatori nella presentazione del concorso, con il desiderio di coinvolgere il maggior numero possibile di persone e invitano a partecipare non solo i membri delle comunità rosminiane, ma anche tutte le persone che fanno parte della vita delle parrocchie, gli studenti delle scuole, i membri delle comunità educative, pastorali e sociali, così come chiunque sia interessato a conoscere ed esprimere la ricchezza del carisma rosminiano. L’Istituto della Carità è presente in 11 Paesi del mondo, dove con spirito di servizio e di comunione vive e annuncia la propria missione, adattandosi alle realtà, alle culture e ai bisogni delle persone incontrate in ogni luogo.

Il logo dovrà essere ispirato al motto: “Cercando Dio in tutto, amando tutto in Dio”.

Il motto fa riferimento al pensiero  del Beato Antonio Rosmini presente nella Regola Comune n. 7, che esprime il cammino per arrivare a Dio e vivere la carità. Il “cercare” si riferisce alla Verità, l’“amare” alla Carità. Amore e verità li troviamo in Dio, come direbbe il Beato Antonio Rosmini, “due sono le parole di Dio, che si è fatto maestro dell’umanità: Verità e Amore” (cfr. Introduzione alla Filosofia). Il motto e il logo devono riflettere il pensiero, la spiritualità e il carisma del Beato Antonio Rosmini, fondatore dell’Istituto della Carità, e riflettere il significato profondo di questi 200 anni di vita, servizio e missione nella Chiesa e nel mondo.

La presentazione della proposta di logo è stata aperta il 15 ottobre e sarà possibile partecipare fino al 15 dicembre di quest'anno accedendo alla pagina web www.bicentenariorosminiano.com e, nella sezione “Logo”, completare i dati personali e caricare il file o i file corrispondenti.

Mary Borri

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