A Pieve Vergonte si celebra Sant'Orsa, patrona dell'Ossola

Pieve Vergonte si prepara ai festeggiamenti in onore di Sant’Orsa, patrona del paese e dell’Ossola. La manifestazione è in programma dal 21 al 25 ottobre.

Si inizia mercoledì 21 ottobre alle 19.30 con l’apertura del banco di beneficienza. Alle 20.30 la messa, celebrata da don Samuele Bracca, per tutti i malati e la benedizione degli indumenti e delle medicine per intercessione di Sant’Orsa.

Giovedì 22 alle 20.30 la messa presieduta da don Daniel Corrias e animata dalle corali di Sant’Orsa di Pieve Vergonte e di Santa Lucia di Cimamulera. Saranno ricordati don Giacomo Bignoli e tutti i parroci defunti di Pieve Vergonte. Al termine l’apertura del triduo solenne in onore di Sant’Orsa. Alle 21.30 in piazza della chiesa l’antico rito del Faro e benedizione del fuoco in onore della santa martire. A seguire cioccolata in piazza.

Venerdì 23 ottobre alle 20.30 la messa celebrata da don Francesco David e animata dal coro parrocchiale di Druogno. Saranno ricordate le suore defunte degli asili di Pieve Vergonte e Megolo. Al termine al solenne preghiera del triduo. Alle 21.30 sotto il tendone vin brulè e castagne offerte dal gruppo Alpini di Fomarco. La serata proseguirà con la musica di dj Bargix.

Sabato 24 ottobre alle 19.30 la messa presieduta da don Luca Ariola e animata dal Convivio Rinascimentale del Sacro Monte Calvario di Domodossola. Si ricorderanno gli anniversari di matrimonio e, al termine, la preghiera del triduo. Alle 20.30 sotto il tendone la cena “Comunità in festa” (è gradita la prenotazione ai numeri 333 3401520 o 349 7394397 entro il 22 ottobre). La serata prosegue con la musica di dj Bunny.

Infine, domenica 25 ottobre la festa liturgica del martirio di Sant’Orsa. Alle 13.30 l’apertura del banco di beneficienza e del mercatino degli hobbisti. Alle 15.00 la messa solenne presieduta da monsignor Massimo Fumagalli, canonico maggiore del Capitolo Metropolitano del Duomo di Milano. Animeranno la messa le corali Sant’Orsa di Pieve Vergonte e Santa Lucia di Cimamulera. A seguire la processione per le vie del paese con la partecipazione di confraternite, gruppi folk e associazioni. Al termine la benedizione dei bambini e la venerazione della reliquia di Sant’Orsa sul sagrato della chiesa. A seguire il tradizionale concerto del Corpo Musicale di Fomarco e rinfresco per tutti.