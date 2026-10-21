Lamentele per la regolamentazione del semaforo del Villaggio

Sono diversi gli automobilisti che da tempo chiedono che il semaforo al Villaggio operaio a Villadossola venga modificato per vitare l’interruzione della circolazione sulla trafficata strada provinciale che collega Villa a Domodossola. Lamentele che riempiono alcuni social ma che sono state esternate anche a Ossolanews.

In pratica si chiede che il semaforo diventi come quello dell’incrocio all'altezza del supermercato Coop di via San Bartolomeo: cioè anche a Vilaggio che il rosso scatti solo quando altri automezzi devono immersi sulla provincia dalle strade laterali, cioè da chi proviene da piazza Motta o da via Boscaioli.

Secondo gli automobilisti oggi il semaforo scatta a tempo, occasionalmente, fermando anche le auto quando non ci sono vetture che devono immettersi sulla provinciale e anche quando la strada è libera da ingorghi.

‘’ Le vie laterali sono molto meno trafficate della provinciale e fermare a tempo le auto senza che nessuna auto o pedone attraversi l'incrocio costituisce spreco inutile di carburanti, più inquinamento con più polveri sottili da pastiglie dei freni, più rumore’’ dicono.

La proposta è di mettere dei sensori sulle vie laterali per far scattare il semaforo quando i mezzi devono immettersi sulla strada per Villa e Domo.

Un problema annoso quello della viabilità a Villadossola, dove diverse zone presentano disagi e pochi controlli . Dal Villaggio al Peep, dal centro alle periferie sono diversi i nodi irrisolti: a partire dai parcheggi selvaggi che ostacolano la circolazione, alla velocità (50 e 30 km/h) che in molte vie non viene rispettata, alla sosta frequente sugli stalli dei disabili in più zone cittadine, al passaggio di tir e grossi automezzi in vie dove c’è il divieto di transito.