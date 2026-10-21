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Villadossola | 21 ottobre 2026, 10:00

Lamentele per la regolamentazione del semaforo del Villaggio

Diversi automobilisti chiedono che ne venga modificato l'utilizzo, che oggi vede scattare il rosso anche quando non ci sono auto che si devono immettere sulla provinciale

Il semaforo al Villaggio

Il semaforo al Villaggio

Sono diversi gli automobilisti che da tempo chiedono che il semaforo al Villaggio operaio a Villadossola venga modificato per vitare l’interruzione della circolazione sulla trafficata strada provinciale che collega Villa a Domodossola. Lamentele che riempiono alcuni social ma che sono state esternate anche a Ossolanews.

In pratica si chiede che il semaforo diventi come quello dell’incrocio all'altezza del supermercato Coop di via San Bartolomeo:  cioè anche a Vilaggio che il rosso scatti solo quando altri automezzi  devono immersi sulla provincia dalle strade laterali, cioè da chi proviene da piazza Motta o da via Boscaioli.

Secondo gli automobilisti oggi il semaforo scatta  a tempo, occasionalmente, fermando anche le auto quando non ci sono vetture che devono immettersi sulla provinciale e anche quando la strada è libera da ingorghi.

’ Le vie laterali sono molto meno trafficate della provinciale e fermare a tempo le auto senza che nessuna auto o pedone attraversi l'incrocio costituisce spreco inutile di carburanti, più inquinamento con  più polveri sottili da pastiglie dei freni, più rumore’’ dicono.

La proposta è di mettere dei sensori sulle vie laterali per far scattare il semaforo quando i mezzi devono immettersi sulla strada per Villa e Domo.

Un  problema annoso quello della viabilità a Villadossola, dove diverse zone presentano disagi e pochi controlli . Dal Villaggio al Peep, dal centro alle periferie sono diversi i nodi irrisolti: a partire dai parcheggi selvaggi che ostacolano la circolazione, alla velocità   (50 e 30 km/h) che in molte vie non viene rispettata, alla sosta frequente sugli stalli dei disabili in più zone cittadine, al passaggio di tir e grossi automezzi in vie dove c’è il divieto di transito.

Renato Balducci

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