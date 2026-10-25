Domodossola piange Elisa Marchesi, storica anima dell’hotel Corona

È scomparsa all’età di 91 anni Elisa Maria Marchesi, figura storica dell’ospitalità domese e per oltre sessant’anni punto di riferimento dell’hotel Corona di Domodossola. Una vita dedicata all’attività di famiglia, alla quale è rimasta profondamente legata fino agli ultimi giorni.

Originaria di Vogogna, proveniva da una famiglia di commercianti molto conosciuta nel territorio. Dopo il matrimonio, celebrato nel 1959, si era trasferita a Domodossola con il marito Sergio Ruga, insieme al quale aveva intrapreso la gestione dell’albergo negli anni Sessanta.

Riservata, attenta e dotata di una naturale predisposizione ai rapporti umani, Elisa Marchesi aveva fatto dell’accoglienza una vera filosofia di vita. Parlava quattro lingue e negli anni aveva saputo costruire legami duraturi con numerosi ospiti, molti dei quali provenienti dall’estero. Anche dopo la scomparsa del marito, avvenuta nell’agosto del 2025, aveva continuato a frequentare quotidianamente l’albergo, oggi gestito dai figli Eros e Lorena Ruga. Proprio all’interno della struttura si trovava venerdì scorso, quando un problema cardiaco aveva reso necessario il ricovero in ospedale. Il decesso è sopraggiunto nella mattinata di sabato.

La notizia della sua morte ha suscitato numerose manifestazioni di affetto e vicinanza alla famiglia, a testimonianza della stima conquistata in tanti decenni di attività. I funerali saranno celebrati lunedì 26 ottobre alle 10.45 nella chiesa Collegiata di Domodossola, partendo dall’abitazione di via Marconi 8. Al termine della cerimonia la salma sarà tumulata nel cimitero di Vogogna. Elisa Marchesi lascia i figli Lorena ed Eros, i rispettivi familiari e l’adorato nipote Lorenzo.