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Attualità | 26 ottobre 2026, 07:07

Passaporto elettronico, arriva una nuova modalità di pagamento

Dal 27 ottobre sarà possibile generare l’avviso standard pagoPA tramite canali fisici o digitali

Passaporto elettronico, arriva una nuova modalità di pagamento

Novità nei metodi di pagamento per il rinnovo del passaporto. La polizia di Stato informa infatti la cittadinanza che, a partire dal 27 ottobre, al momento della prenotazione di un appuntamento sul portale agenda passaporto on line il cittadino potrà generare l’avviso standard di pagamento pagoPA e saldare il contributo di 42,70 euro dovuto per il rilascio del passaporto elettronico attraverso qualsiasi prestatore di servizi di pagamento tramite canali fisici o digitali. Si tratta di un’opzione di pagamento ulteriore rispetto a quelle già in essere. 

 

Comunicato Stampa - l.b.

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