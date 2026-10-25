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FACEBOOK | 25 ottobre 2026, 20:17

118 ed elisoccorso, Riboldi rassicura: “Nessuna interruzione del servizio”

L’assessore regionale alla Sanità conferma il nostro impegno per garantire le risorse necessarie e invita a evitare allarmismi

118 ed elisoccorso, Riboldi rassicura: “Nessuna interruzione del servizio”

Nessuna interruzione del servizio di emergenza-urgenza 118 e dell’elisoccorso in Piemonte. A rassicurare i cittadini è l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, che interviene sulle preoccupazioni relative alle risorse necessarie per garantire la continuità delle attività.

“Il servizio di emergenza-urgenza 118 e l’attività di elisoccorso sono e resteranno pienamente operativi. Non ci sarà alcuna interruzione del servizio, che rappresenta una garanzia fondamentale per la sicurezza e la salute dei piemontesi”, afferma Riboldi.

L’assessore sottolinea che la Regione è al lavoro, insieme alle aziende sanitarie, per individuare le soluzioni necessarie a garantire le risorse. “Non c’è motivo di alimentare allarmismi ingiustificati. La priorità è garantire ai cittadini un servizio essenziale, senza interruzioni, e dare ai professionisti del 118 tutte le condizioni necessarie per continuare a svolgere il loro lavoro”.

Redazione

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