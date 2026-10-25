Consiglio comunale, si parla del futuro dell'ex Cava Motetta

Sarà il futuro dell’ex cava Motetta uno dei temi più attesi del prossimo consiglio comunale di Villadossola, convocato per giovedì 29 ottobre alle 20.30.

All’ordine del giorno figura infatti l’esame della richiesta di valutazione preliminare della proposta di recupero e valorizzazione dell’area dell’ex cava e dei terreni comunali limitrofi di via Pedemonte, un progetto che potrebbe aprire nuove prospettive per una zona strategica della città. La discussione rappresenta il primo passaggio istituzionale per valutare le potenzialità dell’intervento e il possibile sviluppo futuro dell’area.

Il consiglio discuterà inoltre il Documento unico di programmazione 2027-2029, il bilancio consolidato 2025 e alcune variazioni di bilancio già approvate dalla giunta comunale.