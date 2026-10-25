Prima Categoria, la Cannobiese vince anche il derby con l'Omegna e vola a punteggio pieno. Successo per il Piedimulera

La Cannobiese non si ferma e conquista la settima vittoria consecutiva nel campionato di Prima Categoria, girone A. La formazione del Verbano supera 3-2 l'Omegna nel derby e mantiene il comando della classifica a punteggio pieno, con 21 punti. Alle sue spalle continua l'inseguimento del Sizzano, mentre la giornata regala una vittoria importante alla Piedimulera e nuove sconfitte a Gravellona San Pietro e Virtus Villadossola.

La Cannobiese si impone 3-2 sull'Omegna al termine di una partita combattuta. Per i padroni di casa vanno a segno Osmenaj, Progni e ancora Osmenaj, mentre per i rossoneri le reti portano la firma di Denicola, su calcio di rigore, e Palfini. La capolista sale così a 21 punti, mantenendo cinque lunghezze di vantaggio sul Sizzano. L'Omegna rimane invece fermo a quota 10, al settimo posto.

Torna alla vittoria la Piedimulera, che supera 1-0 il Valduggia grazie alla rete di Petagine. Tre punti preziosi per gli ossolani, che salgono a quota 7 e cercano di allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica. Giornata negativa per il Gravellona San Pietro, sconfitto 3-0 sul campo del Momo. I novaresi conquistano il successo grazie alle reti di Simone, Delfino e Del Ponte, salendo a quota 9 punti. Il Gravellona rimane invece fermo a 4, al terzultimo posto. Non va meglio alla Virtus Villadossola, battuta in casa 2-1 dal Grignasco. Non basta agli ossolani la rete di Forni per evitare la sesta sconfitta stagionale. La formazione di Villadossola rimane ultima con un solo punto dopo sette giornate. Nel Novarese continua la corsa del Sizzano, che espugna il campo della Castellettese vincendo 2-1 e mantiene il secondo posto con 16 punti. La Castellettese resta invece a quota 7.

Successo esterno anche per il Romagnano, che supera 1-0 la Varalpombiese e sale a 15 punti, agganciando la Quaronese al terzo posto. La Varalpombiese rimane ferma a quota 13. La Quaronese conquista tre punti battendo 2-1 la Varzese, grazie alle reti di Mersini su rigore e Selene. La formazione ossolana rimane così a quota 9 punti, mentre la Quaronese raggiunge il Romagnano a 15. Pareggio per 1-1 tra Serravallese e Pro Roasio, con i padroni di casa che salgono a 4 punti e gli ospiti a 7.

In classifica la Cannobiese guida con 21 punti, seguita dal Sizzano a 16 e dalla coppia Quaronese-Romagnano a 15. Varalpombiese e Grignasco sono a quota 13, l'Omegna a 10, Momo e Varzese a 9. Castellettese, Pro Roasio e Piedimulera hanno 7 punti, Valduggia 5, Gravellona San Pietro e Serravallese 4. Chiude la Virtus Villadossola con un punto.