Intelligenza artificiale, un percorso pratico per imparare a usarla consapevolmente VIDEO

Quattro incontri, rivolti a docenti e famiglie, per indagare il tema dell’intelligenza artificiale e le sue applicazioni in diversi ambiti della vita quotidiana. È “Ai Masterclass”, un ciclo di incontri promosso dall’associazione Dignitatis Personae in collaborazione con il Rosmini International Campus di Domodossola nell’ambito del progetto “fArti crescere”, finanziato dalla regione Piemonte e dal ministero del lavoro e delle politiche sociali.

“Questa iniziativa non vuole essere l’ennesimo corso sull’intelligenza artificiale - spiega Carlo Teruzzi, presidente di Dignitatis Personae e rettore del Rosmini International Campus -. Lo scopo è quello di guardare all’Ai applicata in alcuni ambiti, fornendo competenze e informazioni per un uso consapevole dello strumento. Gli incontri, che si tengono tra novembre e maggio, riguardano quattro argomenti: pensiero e libertà, creatività ed etica, scuola ed educazione e famiglia e dialogo”.

A condurre gli incontri sarà don Giovanni Fasoli, psicologo clinico e dell’educazione, docente Iuvse e formatore sui temi della vita digitale. “Non vogliamo fare una semplice conferenza - spiega il docente - ma invitare chi partecipa a mettere le mani dentro alcune app di intelligenza artificiale. Per i docenti, si parlerà del modo di utilizzare questi strumenti al servizio della propria pratica didattica ed educativa. Ma anche per genitori e famiglie, l’idea è quella di mettere le mani in pasta, usare questi strumenti non in modo passivo ma interattivo”.

Al secondo incontro interverrà anche Mirko Zullo, regista, scrittore e docente del Rosmini International Campus, che si occuperà del tema della creatività: “Cinema e scrittura sono due realtà in cui l’Ai sta entrando sempre di più. Bisogna capire come rendere questo nuovo mondo consolo qualcosa con cui dobbiamo convivere, ma qualcosa che può aiutarci nella nostra professione. Ci interrogheremo su alcuni punti fondamentali, quali ad esempio la responsabilità creativa e l’etica della creazione”.

Tutti gli incontri si terranno in due momenti distinti della giornata: alle 16.30 il corso di formazione per i docenti (con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Sofia), mentre alle 20.30 l’appuntamento rivolto a genitori e famiglie (con ingresso libero senza prenotazione). Gli incontri si svolgono sempre nella sala conferenze della Fondazione Dignitatis Personae, in via Canuto 12 a Domodossola.

Si inizia il 9 novembre con “Pensiero e libertà in questione”. A seguire, l’11 gennaio “Creatività ed etica in questione”. A marzo “Scuola ed educazione”; infine, a maggio “Famiglia tra delega e dialogo”. Le date definitive di marzo e maggio saranno comunicate in seguito.