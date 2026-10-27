Don Luca Ariola è il nuovo vicario parrocchiale per l'Unità pastorale di Gattico-Veruno

Novità nelle comunità ecclesiali del Borgomanerese: don Luca Ariola è il nuovo vicario parrocchiale per le parrocchie di Gattico, Veruno, Revislate, Maggiate Superiore e Maggiate Inferiore.

La nomina è stata comunicata ufficialmente nel corso delle celebrazioni eucaristiche vigiliari e festive di sabato 24 e domenica 25 ottobre attraverso una lettera indirizzata ai fedeli dal vicario generale della Diocesi di Novara, monsignor Fausto Cossalter, nell'ambito di una serie di avvicendamenti che hanno interessato il clero diocesano.

Don Ariola, finora impegnato nel medesimo incarico di vicario parrocchiale a Villadossola, si trasferisce nel Medio Novarese dove opererà a stretto contatto con il parroco don Sabino Decorato e con don Giuseppe Duella, a servizio delle cinque realtà parrocchiali riunite. Contestualmente all'avvicendamento, nelle medesime parrocchie si conclude l'incarico pastorale e la preziosa collaborazione di don Luigi Tonachini.