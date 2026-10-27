Passaporti, da oggi si può generare l'avviso PagoPA online

Novità per i cittadini che devono richiedere il passaporto. Da oggi, martedì 27 ottobre, è attiva una nuova procedura che permette di generare direttamente online l'avviso di pagamento PagoPA necessario per il rilascio del documento.

Come comunicato dalla Polizia di Stato, la nuova funzione è disponibile sul portale Agenda Passaporto Online e consente, durante la prenotazione dell'appuntamento, di ottenere un avviso standard per il versamento dei 42,70 euro previsti per il passaporto ordinario.

Il pagamento potrà essere effettuato attraverso i canali fisici o digitali dei prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma, comprese le modalità messe a disposizione da Poste Italiane.

Non sarà comunque obbligatorio generare l'avviso attraverso il portale. Per effettuare il versamento sarà infatti sufficiente conoscere il nominativo e il codice fiscale della persona per la quale viene richiesto il documento, anche nel caso di un minore.

La novità rappresenta un'ulteriore possibilità per semplificare la procedura di richiesta del passaporto, permettendo ai cittadini di predisporre il pagamento direttamente al momento della prenotazione.

La Polizia di Stato ricorda inoltre che dal 1° dicembre 2025 non è più possibile utilizzare il tradizionale bollettino postale per effettuare nuovi versamenti. Restano invece validi i pagamenti eseguiti prima di quella data e non ancora utilizzati. La nuova funzione è accessibile attraverso il portale ufficiale Agenda Passaporto Online, all'indirizzo passaportonline.poliziadistato.it.