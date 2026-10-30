 / Anzasca

Anzasca | 30 ottobre 2026, 08:35

Il ponte dei Santi ad Anzino: le celebrazioni e i riti al Santuario per la solennità e la memoria dei defunti

Domenica 1 e lunedì 2 novembre le funzioni religiose nella valle anzaschina con le tradizionali processioni al cimitero e la benedizione delle tombe

Il ponte dei Santi ad Anzino: le celebrazioni e i riti al Santuario per la solennità e la memoria dei defunti

Una ricorrenza profondamente radicata nella pietà popolare e nelle tradizioni delle vallate alpine, vissuta come momento di raccoglimento comunitario e memoria familiare. In vista delle giornate dedicate a tutti i Santi e alla commemorazione dei fedeli defunti, il Santuario di Anzino ha reso noto il programma delle celebrazioni liturgiche previste per domenica 1 e lunedì 2 novembre 2026.

La solennità di domenica 1 novembre si aprirà alle ore 9:00 all'interno del santuario con la Santa Messa solenne. Al termine della funzione partirà la processione verso il locale cimitero per la benedizione delle tombe, accompagnata dal tradizionale canto delle esequie.

Le liturgie proseguiranno nella mattinata di lunedì 2 novembre, giornata dedicata al ricordo di tutti i defunti: alle ore 7:30 verrà officiata in santuario la Santa Messa pro defunti, cui farà seguito, anche in questa giornata, il corteo processionale fino al camposanto per la preghiera corale, la benedizione e il canto delle esequie.

Per reperire ulteriori chiarimenti o verificare i recapiti telefonici della parrocchia, è possibile consultare il portale internet ufficiale all'indirizzo www.santuarioanzino.it.

m.t.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore