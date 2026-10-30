Il ponte dei Santi ad Anzino: le celebrazioni e i riti al Santuario per la solennità e la memoria dei defunti

Una ricorrenza profondamente radicata nella pietà popolare e nelle tradizioni delle vallate alpine, vissuta come momento di raccoglimento comunitario e memoria familiare. In vista delle giornate dedicate a tutti i Santi e alla commemorazione dei fedeli defunti, il Santuario di Anzino ha reso noto il programma delle celebrazioni liturgiche previste per domenica 1 e lunedì 2 novembre 2026.

La solennità di domenica 1 novembre si aprirà alle ore 9:00 all'interno del santuario con la Santa Messa solenne. Al termine della funzione partirà la processione verso il locale cimitero per la benedizione delle tombe, accompagnata dal tradizionale canto delle esequie.

Le liturgie proseguiranno nella mattinata di lunedì 2 novembre, giornata dedicata al ricordo di tutti i defunti: alle ore 7:30 verrà officiata in santuario la Santa Messa pro defunti, cui farà seguito, anche in questa giornata, il corteo processionale fino al camposanto per la preghiera corale, la benedizione e il canto delle esequie.