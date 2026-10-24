Virtus Villa e Piedimulera alla ricerca di punti preziosi

La capolista del girone gioca in casa contro l’Omegna. La settima di Prima Categoria mette i ragazzi di Guntri davanti aduna formazione che ha recuperato linfa e punti e che sta facendo bene da alcune domeniche. Sarà un test probante per i biancorossi che navigano in mare aperto con 18 punti in carniere.

Le inseguitrici però hanno pure loro due test non facili. il Sizzano va a Castelletto Ticino, la Varalpombiese riceve il Romagnano, che pure si è fatto largo nelle zone alte. Il Sizzano reduce dal successo in rimonta sulla Virtus Villa intende dire la sua in campionato e Varalpombiese che arriva dalla vincente goleada di Gravellona ha motivazioni da protagonista.

Proprio i tocensi invece vanno in casa di un Momo non ancora sbocciato. Che domenica ha perso in quel di Omegna e quindi ristagna a metà classifica con una sola vittoria in sei turni.

La Quaronese, terza in classifica, avrà di fronte la Varzese, formazione che come lo scorso anno ha iniziato bene il campionato. Gli ossolani navigano in posizione ottimale a 9 punti e lontano dalla zona salvezza.

Le altre due ossolane invece sanno che non possono perdere più punti. Il Piedimulera avrà davanti il Valduggia che è solo un punto più sopra. I gialloblù stanno faticando più del dovuto a mettersi in pista e hanno raccolto solo una vittoria e un pari sinora.

Peggio ha fatto la Virtus Villa (vincente in settimana in Coppa). I biancocelesti non trovano il modo di svoltare e il tortuoso avvio d’annata li sta relegando sul fondo. Il Grignasco non sarà certo un cliente facile, ma ora la squadra di Castelnuovo non può fare calcoli e deve necessariamente cambiare marcia.

Chiude la giornata (che vedrà le partite alle 14,30) Serravallese-Pro Roasio.