Juventus Domo ancora in trasferta per fare il bis dopo la vittoria a Palazzolo

Olimpia col Gattinara, il Feriolo ad Arona. Nella giornata di Promozione (si gioca alle 14,30) le due prime donne del girone affrontano due avversari di metà classifica ma certamente non facili da abbordare.

La capolista ha vinto le precedenti tre partite in casa e non intende fare regali ai vignaioli che si stanno risollevando dopo un avvio non facile e che ora arrivano da tre partite utili di fila.

Il Feriolo se la vede con l’Arona. Guardando agli ultimi risultati la partita appare in discesa per la squadra di Pissardo, anche perché la squadra della città del Sancarlone ha perso due delle tre gare giocate in casa.

L’Oleggio va a Trino, contro una formazione con la quale divide il terzo posto in classifica a 13 punti. Entrambe arrivano da una vittoria.

Il Dormelletto Comignago se la vede con il fanalino Valle Cervo. Dalla classifica non appare una trasferta difficile. Tre punti permetterebbero ai novaresi di restare agganciati alla zona alta.

Le altre due novaresi giocano in casa: il Bulè Bellinzago contro la Pro Palazzolo e la Union Novara col Ceversama. Bulè ancora amareggiato dai tre punti persi domenica con l’Ornavassese che ha pareggiato in zona Cesarini; Union che invece è capitolata a Dormelletto.

L’Ornavassese se la vede in casa col Città di Cossato, che ha il dente avvelenato per il ko interno di domenica. Ma i neri non possono permettersi distrazioni, vista la classifica.

Tornata vincente dalla trasferta di Palazzolo, la Juventus Domo riparte per affrontare la Virtus Vercelli, che domenica ha perso pesantemente col Feriolo. I granata hanno ridato fiato alla classifica e l’obiettivo è proseguire nella risalita.