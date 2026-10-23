''Un'ottima partenza. Ora dobbiamo continuare così''

‘’La partenza è stata ottima , dobbiamo continuare così ,ma il campionato è lungo ma la strada imboccata p quella giusta’’. Chi parla è Matteo GUntri, tecnico di una Cannobiese caterpillar che ha infilato 18 punti con sei vittorie su sei partite, realizzato 19 gol e ne ha subiti solo 5. Un ruolino di marcia che fa dalla squadra di Guntri la formazione da battere in questo campionato di Prima Categoria.

Cannobiese che ha lasciato Sizzano e Varalpombiese dietro a 13 punti e Quaronese a a 12.

‘’Siamo contenti ,ma già da domenica non sarà facile’’ dice in prospettiva dell’incontro interno con l’Omegna e poi con il Momo, la prima che ha infilato una serie di risultati positivi e la seconda che pur forte sta faticando oltre il dovuto a mettersi in carreggiata.

Delle 19 teti segnate 7 portano la firma di Daniele Tettamanti e 4 di Henry Osmenaj.

‘’Tettamanti però ha un piccolo problemino fisico – afferma il tecnico - , vediamo se riuscirà ad esserci domenica. Ma ho una squadra completa, con una rosa di venti giocatori tutti in grado di rubarsi il posto ogni domenica e questo fa sì che il livello sia alto’’.

Molte società però preferiscono fare campionati d’alta classifica e poi non salire di categoria….

‘’No, non è il nostro caso, noi certo fermo il possibile per vincere’’