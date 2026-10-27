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Sport | 27 ottobre 2026, 15:31

Tennis tavolo, Andrea Ferrari campione regionale Master 60/65

Nuovo titolo per il villadossolese che è tesserato da anni per la Regaldi di Novara

Al centro Andrea Ferrari, campione regionale di tennis tavolo

Al centro Andrea Ferrari, campione regionale di tennis tavolo

Un villadossolese campione regionale di Tennis da tavolo. Si tratta di Andrea Ferrari, da tanti anni portacolori del Gruppo Sportivo “Regaldi’’ di Novara, società che ha una lunga storia e oltre 110 anni di vita,

Da anni Ferrari è tesserato per la Regaldi per la quale gareggia. Domenica 25 ottobre, a Torino, Ferrari ha preso parte  al Campionato regionale Individuale Master conquistando il titolo di campione regionale Master 60/65 e poi il terzo posto nel doppio maschile categoria unica con Claudio Sassi.

re.ba.

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