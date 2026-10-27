Tennis tavolo, Andrea Ferrari campione regionale Master 60/65

Un villadossolese campione regionale di Tennis da tavolo. Si tratta di Andrea Ferrari, da tanti anni portacolori del Gruppo Sportivo “Regaldi’’ di Novara, società che ha una lunga storia e oltre 110 anni di vita,

Da anni Ferrari è tesserato per la Regaldi per la quale gareggia. Domenica 25 ottobre, a Torino, Ferrari ha preso parte al Campionato regionale Individuale Master conquistando il titolo di campione regionale Master 60/65 e poi il terzo posto nel doppio maschile categoria unica con Claudio Sassi.