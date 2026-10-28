Domodossola, a Nosere cambia la viabilità per i lavori alla nuova rotonda

Cambiano temporaneamente le modalità di circolazione in regione Nosere, a Domodossola, per consentire il completamento dei lavori di costruzione della nuova rotatoria all'innesto con la statale 33 del Sempione.
Con un'ordinanza della Polizia locale sono state disposte alcune modifiche alla viabilità, che entreranno in vigore dalle 8.00 di giovedì 29 ottobre e resteranno operative fino alle 17.30 di lunedì 30 novembre.
In particolare, chi arriva dal centro di Domodossola ed è diretto verso Villadossola dovrà percorrere la carreggiata attualmente utilizzata dai veicoli che viaggiano nella direzione opposta, verso il centro cittadino.
Gli automobilisti provenienti da Villadossola e diretti verso il centro di Domodossola oppure verso l'ingresso della statale 33 potranno invece utilizzare la parte della nuova rotatoria già percorribile.
Per chi esce dalla statale 33 del Sempione sarà possibile immettersi nella rotatoria, ma esclusivamente in direzione del centro di Domodossola. Non sarà quindi consentito proseguire direttamente verso Villadossola attraverso questo innesto.
Le modifiche resteranno in vigore per il periodo necessario a completare gli interventi previsti sulla nuova infrastruttura stradale.