"Il cielo per terra", con il Ciss un laboratorio teatrale intergenerazionale

Il centro per le famiglie “Ohana” del Ciss Ossola propone “Il cielo per terra”, un innovativo laboratorio teatrale intergenerazionale, promosso nell'ambito del progetto per il benessere familiare finanziato dalla regione Piemonte.

L’iniziativa prevede dieci incontri pomeridiani, da novembre a febbraio, con l’obiettivo di utilizzare il teatro come strumento di incontro, confronto e crescita tra diverse generazioni e fasce di età. Il percorso vedrà protagonisti gli alunni di una classe quinta della primaria di Crevoladossola e di una classe seconda della scuola secondaria di primo grado di Domodossola, che condivideranno lo spazio creativo con un gruppo di anziani desiderosi di mettersi in gioco e condividere il proprio tempo con i più giovani. La conduzione del laboratorio è affidata ad Anna Fascendini, formatrice e regista.

Il percorso si concluderà con un evento aperto a tutta la comunità, un momento di condivisione pubblica per restituire al territorio il frutto di questa esperienza.

La partecipazione del laboratorio è gratuita, con posti limitati. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il centro per le famiglie all’indirizzo centroperlefamiglie@ ciss-ossola.it o al numero 3479019021.