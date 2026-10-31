Ponte sull’Anza, prende forma il nuovo collegamento tra Piedimulera e Pieve Vergonte

Proseguono a ritmo serrato i lavori di posa del nuovo ponte sull’Anza, tra Piedimulera e Pieve Vergonte. Ad aggiornare la cittadinanza sullo stato di avanzamento dell’intervento è il sindaco di Piedimulera Alessandro Lana, che nelle scorse ore ha effettuato, insieme all’intera giunta comunale, un sopralluogo sul cantiere, al fianco della direzione lavori.

“Le lastre prefabbricate in cemento lungo la parte carrabile del ponte sono posate – spiega l’amministrazione - la struttura in carpenteria della passerella è quasi posata, proseguono i lavori di armatura e a breve inizieranno a gettare la soletta. Piena soddisfazione da parte dell'amministrazione sulla gestione del cantiere, ditte serie e molto rispettose delle comunità locali. Adesso si inizia a vedere la portata dell'opera, e lo si percepisce chiacchierando in paese con le persone”.