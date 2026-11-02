La città di Domodossola celebra la Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate. La cerimonia mercoledì 4 novembre in centro città. La giornata si apre alle 9.45 al Parco della Rimembranza per la deposizione di una corona al Milite Ignoto.

Alle 10.30 ritrovo in largo Madonna della Neve per ricevimento e onori al gonfalone della città di Domodossola, cerimonia dell’alzabandiera e deposizione della corona. A seguire la lettura della “Preghiera per la patria” e della “Preghiera dei combattenti e reduci”, oltre alla lettura del “comunicato della confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane”. La cerimonia si conclude con il saluto delle autorità, l’orazione ufficiale e le onoranze ai caduti.