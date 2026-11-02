Torna il sole nel Vco e nel Novarese, ma le temperature sono in calo: le previsioni fino a mercoledì

La settimana si apre con un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel Verbano Cusio Ossola e nel Novarese. Secondo il bollettino di Arpa Piemonte, per lunedì 2 novembre è previsto tempo stabile e in gran parte soleggiato, grazie all'allontanamento della circolazione depressionaria verso il basso Tirreno. Le temperature minime sono però in deciso calo, soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino.

Lunedì 2 novembre il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso su entrambe le province. Nelle zone di pianura, in particolare nel Novarese, potranno formarsi foschie e locali banchi di nebbia durante la notte e nelle prime ore del mattino, destinati a dissolversi nel corso della mattinata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra 5 e 15 gradi nel Verbano Cusio Ossola e tra 5 e 16 gradi nel Novarese. In montagna soffieranno venti moderati da nord-est, mentre in pianura saranno generalmente deboli o localmente moderati da ovest-nordovest. Lo zero termico salirà intorno ai 2.000-2.200 metri.

Martedì 3 novembre la giornata inizierà con condizioni ancora soleggiate sui settori settentrionali del Piemonte, compreso il Vco. Nel corso delle ore aumenterà progressivamente la nuvolosità, soprattutto sulle pianure orientali, interessando quindi anche il Novarese. In serata è previsto un generale aumento della copertura nuvolosa. Il tempo rimarrà comunque asciutto su entrambe le province. Le temperature saranno comprese tra 5 e 15 gradi nel Vco e tra 6 e 15 gradi nel Novarese. Lo zero termico scenderà leggermente, portandosi sui 1.800-1.900 metri.

Mercoledì 4 novembre è atteso un ulteriore aumento della nuvolosità, con cielo nuvoloso o molto nuvoloso sui settori alpini e sulle zone di pianura e collina adiacenti. Le precipitazioni previste dal bollettino interesseranno principalmente le aree montane e pedemontane del Torinese e del Cuneese, mentre per il Vco e il Novarese non vengono segnalati fenomeni significativi. I venti saranno deboli o moderati da est-nordest e lo zero termico si manterrà intorno ai 1.800-1.900 metri.

Il quadro delineato da Arpa Piemonte indica dunque un inizio di settimana caratterizzato dal ritorno del sole, seguito da un graduale aumento delle nubi, ma senza precipitazioni significative sulle due province.