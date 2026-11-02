Inps, aperte le domande per il Bonus Mamme 2026

È disponibili anche per il 2026 il Bonus Mamme, promosso dall’Inps a sostegno delle lavoratrici madri, dipendenti pubbliche e private, con due o più figli. Il contributo è pati a 60 euro mensili per ogni mese lavorato.

Possono accedere al Bonus Mamme donne con il secondo figlio con età inferiore ai 10 anni o con il figlio più piccolo di età inferiore ai 18 anni (quest’ultimo nel caso di madri di tre o più figli). Il requisito relativo all’età e al numero dei figli deve sussistere alla data del 1° gennaio 2026 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2026.

. La domanda può essere presentata accedendo direttamente ai servizi Inps oppure rivolgendosi ai patronati entro il 31 dicembre. Per le lavoratrici che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre, la finestra per l’invio della domanda si estende fino al 31 gennaio 2027.