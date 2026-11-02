Pallanzeno, Alessio Guglielmini è il nuovo coordinatore operativo della protezione civile

Dopo 23 anni alla guida del gruppo comunale di protezione civile di Pallanzeno, Mattia Anselmi lascia l'incarico di coordinatore operativo, passando il testimone ad Alessio Guglielmini, giovane volontario che ha dato la propria disponibilità ad assumere questo importante ruolo, mentre Mattia Anselmi continuerà a seguire il gruppo nella veste di amministratore locale.

Il cambio alla guida si inserisce nel percorso di adeguamento alle nuove disposizioni normative che disciplinano i gruppi comunali di volontariato di protezione civile. In particolare, la direttiva del Ministro per la protezione civile, che ha introdotto uno schema tipo di regolamento, prevede l'incompatibilità tra il ruolo di coordinatore operativo e quello di amministratore locale, oltre ad altre specifiche incompatibilità con incarichi e funzioni comunali. Un passaggio che ha reso necessario individuare una nuova figura alla guida del gruppo. Per Mattia Anselmi si conclude così un percorso durato ben 23 anni, caratterizzato da un impegno costante, dalla disponibilità e dalla dedizione al servizio del territorio e della comunità di Pallanzeno. Un periodo lungo, durante il quale il gruppo ha affrontato numerose situazioni ed emergenze, crescendo e consolidando la propria presenza sul territorio.

La scelta del nuovo capogruppo è avvenuta nel corso dell'assemblea del gruppo comunale di protezione civile, riunitasi lo scorso 12 ottobre, durante la quale i volontari hanno individuato all'unanimità in Alessio Guglielmini la persona a cui affidare questo importante incarico. Una scelta condivisa da tutto il gruppo, che testimonia la fiducia nei suoi confronti e la volontà di proseguire il percorso intrapreso, valorizzando al contempo l'entusiasmo e le energie delle nuove generazioni. A raccogliere il testimone sarà appunto Guglielmini, entrato nel mondo della protezione civile non appena raggiunta la maggiore età. La sua diponibilità rappresenta un importante segnale di continuità e, allo stesso tempo, di rinnovamento generazionale, che gli permetterà di portare avanti il lavoro del gruppo con entusiasmo e responsabilità. Nel corso della stessa assemblea è stato inoltre nominato il nuovo consiglio direttivo del gruppo comunale di protezione civile, che sarà composto da Pierangelo Anselmi, Fabrizio Medali e Tiziano Zeccarelli. È stato inoltre nominato Silvano Tagliaferri quale nuovo vicecoordinatore del gruppo.

L'amministrazione comunale vuole inoltre rivolgere un particolare ringraziamento a tutti i volontari che hanno scelto di dedicare tempo ed energie non per un interesse personale, ma per il bene della cosa comune, dimostrando concretamente il valore della solidarietà, della collaborazione e dell'appartenenza alla propria comunità. Proprio in questo spirito, il gruppo comunale di protezione civile si arricchisce anche dell'ingresso di quattro nuovi volontari, che hanno deciso di intraprendere questo percorso e di mettersi a disposizione del paese. Un segnale positivo per il futuro di un gruppo che, grazie all'esperienza di chi ha operato per tanti anni e all'entusiasmo delle nuove generazioni, potrà continuare a rappresentare un punto di riferimento importante per la sicurezza e la solidarietà della comunità di Pallanzeno. A Mattia, ad Alessio e a tutti i volontari va il ringraziamento dell'amministrazione comunale, con l'augurio di buon lavoro e con la consapevolezza che il valore più grande della protezione civile rimane la disponibilità delle persone a mettersi al servizio degli altri.