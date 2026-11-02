 / Ossola

Ossola | 02 novembre 2026, 11:25

Trontano, una giornata di festa con il Gruppo Folk

Il 7 novembre la tradizionale cena e castagnata

Trontano, una giornata di festa con il Gruppo Folk

È in programma per il 7 novembre nel salone delle feste la tradizionale cena e castagnata organizzata dal Gruppo Folk di Trontano. L'inizio è alle 19.30 saranno preparate pizza, pasta e per concludere ci saranno il dolce e le castagne. Per l'iniziativa, in particolare per la preparazione della castagnata, il gruppo Folk ringrazia le associazioni del paese e la Pro Loco di Trontano. Per la cena il gruppo Folk fa sapere che è gradita la prenotazione al 349.7879868 o ancora ai numeri 388- 5879614 – 346-5775429. 

Mary Borri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore