Trontano, una giornata di festa con il Gruppo Folk

È in programma per il 7 novembre nel salone delle feste la tradizionale cena e castagnata organizzata dal Gruppo Folk di Trontano. L'inizio è alle 19.30 saranno preparate pizza, pasta e per concludere ci saranno il dolce e le castagne. Per l'iniziativa, in particolare per la preparazione della castagnata, il gruppo Folk ringrazia le associazioni del paese e la Pro Loco di Trontano. Per la cena il gruppo Folk fa sapere che è gradita la prenotazione al 349.7879868 o ancora ai numeri 388- 5879614 – 346-5775429.
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