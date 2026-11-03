4 novembre, i comitati ossolani: “La Festa delle Forze Armate sia un giorno di riflessione sulle vittime della guerra”

Il Comitato Ossola “Ferma il Riarmo” e il Comitato Ossola per la Palestina esprimono soddisfazione per la notizia della rinuncia di Leonardo SpA ai test di volo degli elicotteri militari nei cieli ossolani. Le due associazioni, che nei mesi scorsi avevano sollevato perplessità ambientali ed etiche, respingono le critiche di chi le accusa di ostacolare opportunità occupazionali, ribadendo la necessità di uno sviluppo economico sostenibile e alternativo all’industria bellica.

In vista del 4 novembre, i comitati invitano inoltre a trasformare la ricorrenza in un momento di memoria delle vittime della guerra e di riflessione sul ripudio dei conflitti sancito dalla Costituzione.