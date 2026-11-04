Macugnaga si prepara al Natale: tornano i mercatini

L'atmosfera natalizia torna protagonista a Macugnaga, dove sabato 28 e domenica 29 novembre si terrà una nuova edizione dei mercatini di Natale, uno degli appuntamenti che accompagneranno il paese ai piedi del Monte Rosa verso le festività di fine anno.

Per due giornate i visitatori potranno immergersi nell'atmosfera delle feste, tra bancarelle, prodotti degli espositori e specialità gastronomiche locali, nella suggestiva cornice delle montagne ossolane.

Il programma annunciato prevede la presenza di numerosi espositori, una zona dedicata ai food truck e ai ristori, oltre alla possibilità di effettuare giri in carrozza. Non mancheranno il vin brulé e le specialità del territorio, per un fine settimana all'insegna della tradizione e dello spirito natalizio.

Intanto la Pro Loco di Macugnaga è al lavoro per completare l'organizzazione dell'evento e ha lanciato un appello agli espositori interessati a partecipare. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, sono rimasti soltanto pochi posti disponibili per prendere parte ai mercatini.

Chi desidera aderire può richiedere informazioni e presentare la propria disponibilità scrivendo all'indirizzo mercatinidinatale@prolocomacugnaga.com.