Nasce il Patto Solidale "Senso della Vita": una rete orizzontale tra associazioni nel segno della One Health

Mettere al centro la persona, la tutela degli animali, la salvaguardia ambientale e il benessere collettivo, riconoscendoli come elementi indissolubili di un unico ecosistema. Con questa visione orientata al principio globale della One Health, ha preso forma ufficialmente nella giornata del 3 novembre il Patto Solidale "Senso della Vita", una nuova alleanza che riunisce diverse associazioni animate da percorsi, competenze e sensibilità complementari.

L'idea fondante scaturisce dall'iniziativa di Simone Policano, presidente dell'associazione Humanity, guidata dal principio secondo cui l'impatto sociale autentico risieda nella dimensione comunitaria: "Non esiste l'io, esiste il noi". La struttura del Patto si caratterizza per una natura strettamente orizzontale, priva di gerarchie formali, ruoli direttivi o posizioni di vertice. Ogni ente partecipante mantiene la propria identità e autonomia operativa, scegliendo di coordinarsi per condividere risorse, progetti e risposte concrete verso chi si trova in condizioni di vulnerabilità.

Tra gli obiettivi primari dell'alleanza figurano l'intercettazione tempestiva delle fragilità sociali, il sostegno materiale alle famiglie e ai singoli in difficoltà, la salvaguardia del benessere animale, la difesa dell'ecosistema naturale e la promozione diffusa della salute sul territorio. Un'evoluzione che valorizza le esperienze maturate in precedenza attraverso iniziative come il Progetto VITA, con l'intento di allargare il raggio d'azione e strutturare una presenza capillare nei bisogni quotidiani della comunità.

La nuova rete si propone dunque come un laboratorio di cooperazione civica aperto e inclusivo, dove l'aggregazione di diverse anime del volontariato locale punta a generare un cambiamento tangibile attraverso la solidarietà attiva e il lavoro di squadra.