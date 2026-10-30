Anas, festa di Ognissanti e weekend di Halloween massima prudenza negli spostamenti serali e notturni

Per la festa di Ognissanti e nel weekend di Halloween, sulla rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs) è previsto un aumento del traffico. La concomitanza tra Halloween e il fine settimana moltiplicherà le occasioni di festa e gli spostamenti serali e notturni, soprattutto tra i più giovani. Anas richiama quindi tutti gli utenti della strada alla massima prudenza, invitandoli a non guidare sotto l’effetto dell’alcol, a evitare ogni distrazione e a rispettare le regole.

“La festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti sono un momento particolarmente sentito, in cui molte persone si mettono in viaggio per raggiungere in ogni regione le rispettive aree cimiteriali e rendere omaggio ai propri cari – ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – A questa ricorrenza si aggiunge anche la festa di Halloween che fa registrare ogni anno un aumento degli spostamenti serali e notturni su strada e per questo invitiamo tutti, e in particolare i più giovani, ad affrontare ogni viaggio con prudenza e responsabilità. Chi ha bevuto non deve guidare. Rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza, evitare ogni distrazione e non utilizzare il cellulare alla guida sono comportamenti essenziali per proteggere sé stessi e gli altri. La sicurezza dipende dalle scelte di ciascuno di noi: quando sei alla guida, tutto può aspettare”

In occasione delle serate di Halloween, Anas invita a pianificare in anticipo il rientro: individuare una persona che non beva e possa guidare, utilizzare mezzi pubblici o servizi di trasporto alternativi e non salire in auto con chi ha assunto alcol. Prima di partire è inoltre essenziale riposarsi, allacciare sempre le cinture, mantenere l’attenzione sulla strada e tenere il cellulare lontano dalla guida.

In particolare, è atteso traffico in costante aumento oggi pomeriggio venerdì 30 ottobre e sabato 31 ottobre mattina per spostamenti dai grandi centri urbani; domenica pomeriggio, invece, per i rientri verso le grandi città.

Gli itinerari interessati, nelle giornate di venerdì e sabato, sono in direzione sud verso le località di provincia, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e in uscita dai centri urbani.

L’intensificazione della circolazione riguarderà i principali itinerari Anas: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna; la statale 2 “Via Cassia” , la statale 148 “Pontina” e il Grande Raccordo Anulare nel Lazio; l’Itinerario E45 (statale 675 e statale 3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici statale 1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), statale 7 Appia (Lazio, Campania e Puglia), statale 16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la statale 45 di Val Trebbia in Liguria, la statale 26 della Valle D’Aosta e la statale 309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la statale 51 di Alemagna in Veneto.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domenica 1° novembre dalle 9 alle 22.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” - “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.



