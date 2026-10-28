Autostrada A26, chiusure notturne tra Gravellona, Baveno e Arona

Autostrade per l’Italia annuncia nuove chiusure lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. In particolare, sono previsti interventi di manutenzione delle gallerie in diversi tratti tra Gravellona Toce e Arona, che saranno eseguiti in orario notturno.

È dunque in programma la chiusura del tratto compreso tra Baveno e Arona, dal km 189.9 al km 165.5 in direzione Genova, nelle notti di lunedì 2 e martedì 3 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 6.00. Uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno e possibile rientro alla stazione di Arona dopo aver percorso la SS 33.

È inoltre prevista la chiusura del tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, dal km 165.5 al km 194.3 in direzione Gravellona, nelle notti di mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 6.00. Uscita obbligatoria alla stazione di Arona e possibile rientro allo svincolo di Verbania/Gravellona dopo aver percorso la SS 33.