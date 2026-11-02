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Viabilità e trasporti | 02 novembre 2026, 09:10

Radar in Ticino, i controlli della velocità dal 2 all'8 novembre: ecco dove saranno effettuati

La Polizia cantonale e le polizie comunali rendono note le località interessate dai controlli mobili e semi-stazionari della settimana. Possibili anche verifiche non annunciate per contrastare le infrazioni più gravi

Radar in Ticino, i controlli della velocità dal 2 all'8 novembre: ecco dove saranno effettuati

La Polizia cantonale e le polizie comunali proseguono le attività di prevenzione e controllo della sicurezza stradale, ricordando che l'eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, anche con conseguenze gravi o mortali.

Le autorità rinnovano quindi l'invito agli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

Per prevenire gli incidenti, dal 2 all'8 novembre 2026 saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina

Polizia cantonale: Faido.

Distretto di Blenio

Polizia cantonale: Ponto Valentino, Motto.

Distretto di Riviera

Polizia cantonale: Biasca.

Distretto di Bellinzona

Polizia cantonale: Claro, Gnosca.

Polizie comunali: Arbedo, Castione, Bellinzona, Cadenazzo.

Distretto di Vallemaggia

Polizia cantonale: Avegno.

Distretto di Locarno

Polizia cantonale: Golino, Porto Ronco, Cugnasco.

Polizie comunali: Locarno, Muralto, Losone.

Distretto di Lugano

Polizia cantonale: Barbengo, Comano.

Polizie comunali: Paradiso, Vico Morcote, Gentilino, Canobbio, Agno, Gravesano, Manno.

Distretto di Mendrisio

Polizie comunali: Chiasso, Novazzano, Morbio Inferiore, Balerna.

Controlli della velocità semi-stazionari

Bodio, Giubiasco, Vezia, San Pietro.

Dall'elenco delle località interessate dai controlli sono esclusi quelli effettuati con le vetture civetta e con le pistole laser, strumenti utilizzati esclusivamente per contrastare le infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.

La comunicazione preventiva non riguarda inoltre i controlli effettuati sulla rete autostradale, in seguito al parere negativo espresso dall'Ufficio federale delle strade (USTRA).

La Polizia cantonale mantiene comunque la possibilità di effettuare, in via straordinaria, controlli della velocità non annunciati, con l'obiettivo di contrastare le violazioni più gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Le autorità precisano infine che i controlli programmati potrebbero non essere effettuati per esigenze di servizio o problemi tecnici.

Redazione

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