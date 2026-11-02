Radar in Ticino, i controlli della velocità dal 2 all'8 novembre: ecco dove saranno effettuati

La Polizia cantonale e le polizie comunali proseguono le attività di prevenzione e controllo della sicurezza stradale, ricordando che l'eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, anche con conseguenze gravi o mortali.
Le autorità rinnovano quindi l'invito agli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.
Per prevenire gli incidenti, dal 2 all'8 novembre 2026 saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Leventina
Polizia cantonale: Faido.
Distretto di Blenio
Polizia cantonale: Ponto Valentino, Motto.
Distretto di Riviera
Polizia cantonale: Biasca.
Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale: Claro, Gnosca.
Polizie comunali: Arbedo, Castione, Bellinzona, Cadenazzo.
Distretto di Vallemaggia
Polizia cantonale: Avegno.
Distretto di Locarno
Polizia cantonale: Golino, Porto Ronco, Cugnasco.
Polizie comunali: Locarno, Muralto, Losone.
Distretto di Lugano
Polizia cantonale: Barbengo, Comano.
Polizie comunali: Paradiso, Vico Morcote, Gentilino, Canobbio, Agno, Gravesano, Manno.
Distretto di Mendrisio
Polizie comunali: Chiasso, Novazzano, Morbio Inferiore, Balerna.
Controlli della velocità semi-stazionari
Bodio, Giubiasco, Vezia, San Pietro.
Dall'elenco delle località interessate dai controlli sono esclusi quelli effettuati con le vetture civetta e con le pistole laser, strumenti utilizzati esclusivamente per contrastare le infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.
La comunicazione preventiva non riguarda inoltre i controlli effettuati sulla rete autostradale, in seguito al parere negativo espresso dall'Ufficio federale delle strade (USTRA).
La Polizia cantonale mantiene comunque la possibilità di effettuare, in via straordinaria, controlli della velocità non annunciati, con l'obiettivo di contrastare le violazioni più gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada.
Le autorità precisano infine che i controlli programmati potrebbero non essere effettuati per esigenze di servizio o problemi tecnici.