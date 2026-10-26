Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco delle modifiche alla viabilità per la settimana del 26 ottobre.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Tra Borgomanero e Romagnano Sesia/Ghemme in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 6 ottobre. Uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro a Romagnano.

Chiusura dell’uscita di Arona provenendo da Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 26 ottobre. In alternativa si può utilizzare l’uscita della stazione di Castelletto Ticino.

Tra Borgomanero e allacciamento A26/D08 in direzione Gravellona, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 ottobre. Uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro ad Arona.

Chiusura degli svincoli liberi in entrata e in uscita di Baveno, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 27 ottobre. In alternativa si possono utilizzare gli svincoli di Verbania.

Tra Gravellona e Arona in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre. Uscita obbligatoria a Gravellona e possibile rientro ad Arona.

Sulla D08 Gallarate-Gattico, chiusura dell’uscita di Castelletto Ticino da Milano, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 27 ottobre. In alternativa si può utilizzare l’uscita della stazione di Arona.

Cantieri di corsia unica permanente:

Sul nodo di allacciamento A26/D08 provenendo da Milano in direzione Genova, alla pkm 23+200 in modalità permanente.

Tra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona, tra le pkm 150+900 e 151+800 in modalità permanente fino a giovedì 29 ottobre.

Tra Borgomanero e allacciamento A26/D08 in direzione Gravellona, tra le pkm 157+000 e 160+600 in modalità permanete da mercoledì 28 a venerdì 30 ottobre.

Tra Verbania e Baveno in direzione Genova, tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente.