Un grande blocco di ghiaccio minaccia il paese di Randa

Un blocco di ghiaccio da 250mila tonnellate sta scivolando verso il paese di Randa, piccolo comune del Vallese.
Il gigantesco blocco di ghiaccio di 250.000 tonnellate minaccia di staccarsi dalla parete est dalla Weisshorn - vetta di 4.506 metri - trascinando a valle oltre 270.000 metri cubi di materiale.
Gli esperti dell'Istituto federale per la ricerca sulla neve e le valanghe stanno valutano la situazione da alcuni mesi.
Il Corriere del Ticino indica il movimento valutabile nell'ordine dei 20 centimetri al giorno e il Walliser Bote, quotidiano di lingua tedesca, ritiene che con l'arrivo delle prime abbondanti nevicate la situazione potrebbe peggiorare.