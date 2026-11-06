Villadossola, torna "U nòst dialett": una serata tra poesie e tradizioni locali

Il dialetto come patrimonio culturale da custodire e tramandare alle nuove generazioni. Sabato 7 novembre, a partire dalle 18.30, la Noga di Villadossola ospiterà la 27ª edizione di "U nòst dialett", la tradizionale serata dedicata alla valorizzazione della lingua locale e delle tradizioni popolari.

L'iniziativa, che negli anni è diventata un appuntamento per gli appassionati di poesia dialettale, sarà accompagnata dal concorso poetico intitolato ad Armando Tami.

Durante la serata sarà possibile cenare con piatti legati alla cucina di una volta, riscoprendo sapori e ricette della tradizione. Il programma proseguirà con la lettura delle poesie presentate al concorso, offrendo ai partecipanti l'occasione di ascoltare versi capaci di raccontare la vita, i ricordi e l'identità del territorio attraverso il dialetto. A conclusione dell'incontro si terrà la premiazione degli autori.