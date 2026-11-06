Pallanzeno, si cerca un nuovo agente di polizia locale

Il comune di Pallanzeno ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un agente di polizia locale. L'iniziativa rientra nella programmazione del fabbisogno di personale dell'ente, che prevede anche un periodo di sovrapposizione temporale e affiancamento con l'agente attualmente in quiescenza previsto per i primi mesi del 2027.

Il profilo ricercato si occuperà delle attività di vigilanza in materia di polizia stradale, amministrativa, commerciale e giudiziaria, oltre al concorso nel mantenimento della sicurezza pubblica e urbana. Tra le mansioni accessorie figurano anche il supporto al servizio di sgombero neve e la guida dello scuolabus in caso di necessità temporanee.

Per poter partecipare è richiesto il possesso di alcuni requisiti fondamentali, tra cui: la cittadinanza italiana o di un Paese Ue (o requisiti equivalenti per cittadini extra-UE), il possesso del diploma e della patente B, oltre ai requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza e per il porto d’armi.

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa unicamente per via telematica attraverso il Portale Unico del Reclutamento della Pubblica Amministrazione “inPa" entro le 14.30 del 2 dicembre. Il bando, con tutti i dettagli sulle prove d'esame e le modalità di selezione, è disponibile sul sito istituzionale del comune di Pallanzeno.