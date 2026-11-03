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Ossola | 03 novembre 2026, 11:20

Masera, una sala conferenze ecosostenibile negli spazi di Villa Caselli

Il comune candida il progetto al bando Fosmit dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola. Previsto un investimento di oltre 21mila euro per realizzare una sala attrezzata con connessione a banda ultralarga

Masera, una sala conferenze ecosostenibile negli spazi di Villa Caselli

Una nuova sala attrezzata per incontri, conferenze e attività professionali negli spazi di Villa Caselli. È il progetto approvato dalla giunta comunale di Masera, che punta a realizzare una "onference-room ecosostenibile con connessione a banda ultralarga nei locali dell’ex portineria nord del complesso.

L’amministrazione ha approvato il progetto e la relativa candidatura al bando Fosmit dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola, finanziato nell’ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. L’iniziativa mira, tra gli altri obiettivi, a contrastare lo spopolamento dei territori montani e a sostenere le attività economiche, artigianali e commerciali. Per la fornitura di attrezzature tecniche, il preventivo di spesa è di 21.140 euro, mentre il comune ha  previsto una quota di cofinanziamento comunale pari a 3.544,32 euro. La spesa complessiva sarà inserita nel bilancio 2026-2028

Con l'approvazione della deliberazione, il sindaco Norma Bianchi è stato autorizzato a presentare ufficialmente la domanda di finanziamento all'Unione Montana. Il progetto rappresenta un'opportunità per valorizzare gli spazi di Villa Caselli e dotare il territorio di un ambiente moderno e tecnologicamente attrezzato.

l.b.

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