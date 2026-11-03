Masera, una sala conferenze ecosostenibile negli spazi di Villa Caselli

Una nuova sala attrezzata per incontri, conferenze e attività professionali negli spazi di Villa Caselli. È il progetto approvato dalla giunta comunale di Masera, che punta a realizzare una "onference-room ecosostenibile con connessione a banda ultralarga nei locali dell’ex portineria nord del complesso.

L’amministrazione ha approvato il progetto e la relativa candidatura al bando Fosmit dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola, finanziato nell’ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. L’iniziativa mira, tra gli altri obiettivi, a contrastare lo spopolamento dei territori montani e a sostenere le attività economiche, artigianali e commerciali. Per la fornitura di attrezzature tecniche, il preventivo di spesa è di 21.140 euro, mentre il comune ha previsto una quota di cofinanziamento comunale pari a 3.544,32 euro. La spesa complessiva sarà inserita nel bilancio 2026-2028

Con l'approvazione della deliberazione, il sindaco Norma Bianchi è stato autorizzato a presentare ufficialmente la domanda di finanziamento all'Unione Montana. Il progetto rappresenta un'opportunità per valorizzare gli spazi di Villa Caselli e dotare il territorio di un ambiente moderno e tecnologicamente attrezzato.