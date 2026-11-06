Il Rally Valli Ossolane confermato nel Campionato Italiano Rally Asfalto 2027

Il Rally Valli Ossolane si conferma tra gli appuntamenti di riferimento del panorama rallistico italiano. La manifestazione organizzata dal New Turbomark Rally Team farà parte anche del Campionato Italiano Rally Asfalto 2027, proseguendo il proprio percorso all'interno di una delle principali competizioni automobilistiche nazionali.

Una conferma importante per gli organizzatori e per tutto il territorio del Verbano Cusio Ossola, che continuerà a ospitare i protagonisti del rallismo tricolore. L'inserimento nel calendario del prossimo anno rappresenta infatti un riconoscimento del lavoro svolto nel tempo e della crescita di una manifestazione che ha saputo consolidare il proprio prestigio sportivo.

A contribuire al successo del Rally Valli Ossolane sono le caratteristiche tecniche del percorso, apprezzate dagli equipaggi, e il forte legame con il territorio, elementi che hanno accompagnato la storia della competizione attraverso le sue sessantadue edizioni.

La prossima sarà dunque la 63ª edizione di uno dei rally più longevi d'Italia, ancora una volta inserito in un contesto sportivo di livello nazionale.

Per il New Turbomark Rally Team la conferma nel Campionato Italiano Rally Asfalto rappresenta un ulteriore risultato organizzativo e una base importante sulla quale costruire il prossimo appuntamento, che porterà nuovamente sulle strade ossolane alcuni dei protagonisti delle competizioni tricolori.