Marche da bollo falsificate e riutilizzate, la frode scoperta a Domodossola

La polizia locale di Domodossola ha portato a termine un'operazione di contrasto alla falsificazione e alla contraffazione di valori bollati. Nel corso di verifiche documentali il personale della polizia locale domese si è accorto di alcune anomalie, che riguardavano decine di istanze di autorizzazione, presentate agli sportelli comunali.

Un'analisi più approfondita dei documenti ha permesso di accertare che diverse marche da bollo, già utilizzate da un utente (imprenditore) in precedenti istanze, erano state artatamente alterate. Il medesimo le aveva quindi illecitamente riutilizzate, dopo aver compiuto le alterazioni, su altre pratiche analoghe, nel tentativo di eludere così il pagamento dell'imposta di bollo dovuta.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, la polizia locale ha proceduto nei confronti del responsabile, contestando la violazione prevista e punita ai sensi dell'articolo 466 del Codice Penale (contraffazione, alterazione o uso di marche da bollo o di impiallacciature di bollo), con la contestazione di sanzioni, ora depenalizzate, per un totale di circa 2.500 euro, con introiti destinati all'Agenzia delle Entrate. Alla contestazione della violazione descritta farà seguito anche il recupero delle imposte oggetto di evasione.

L'attività svolta dalla polizia locale evidenzia l'attenzione e la costante opera di monitoraggio svolta a tutela della legalità e del rispetto delle normative fiscali e tributarie.