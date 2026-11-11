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Territorio | 11 novembre 2026, 17:55

In soli otto giorni quattro incidenti tra auto ed ungulati

L'ultimo sulla statale 33 del Sempione la scorsa settimana. Maccagno (Guardie provinciali): ''Numeri alla mano, siamo come il 2025''

Auto danneggiata sulla statale 33 da un ungulato

Auto danneggiata sulla statale 33 da un ungulato

E’ la statale 33 del Sempione la strada ossolana più a rischio per il passaggio di ungulati che causano poi incidenti stradali.

‘’A seconda del periodo abbiamo avuto alti e bassi ma complessivamente di direi che ad oggi,  numeri alla mano, siamo come il 2025.  Solo negli ultimi 8-10 giorni ben 4 sono stati i sinistri che hanno visto coinvolti cervi sulle nostre strade e la statale 33 la fa sempre da padrone nei soliti punti di attraversamento. In leggero incremento i sinistri con cinghiali invece nella bassa provincia mentre in netto calo quelli con i caprioli’’ dice Riccardo Maccagno, comandante della guardia provinciali del Vco.

E' soprattutto questo, cioè il periodo autunnale, dai primi di settembre fino a ottobre e inizio di novembre, il più a rischio, essendo anche il periodo degli amori di questa specie, che dunque si muove maggiormente sul territorio.

La stagione del bramito porta in particolare allo spostamento dei maschi, che vanno a raggiungere le zone di bosco dove sanno di trovare più femmine. Spostamenti che interessano , soprattutto di notte, le strade della provincia . Con gravi danni alle auto.

Oltre alla statale del Sempione, anche le strade provinciali e delle valli sono a rischio. L’ultimo, di cui mostriamo le foto, è avvenuto la settimana scorsa sulla 33 tra Masera e Montecrestese.

Renato Balducci

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