In soli otto giorni quattro incidenti tra auto ed ungulati

E’ la statale 33 del Sempione la strada ossolana più a rischio per il passaggio di ungulati che causano poi incidenti stradali.

‘’A seconda del periodo abbiamo avuto alti e bassi ma complessivamente di direi che ad oggi, numeri alla mano, siamo come il 2025. Solo negli ultimi 8-10 giorni ben 4 sono stati i sinistri che hanno visto coinvolti cervi sulle nostre strade e la statale 33 la fa sempre da padrone nei soliti punti di attraversamento. In leggero incremento i sinistri con cinghiali invece nella bassa provincia mentre in netto calo quelli con i caprioli’’ dice Riccardo Maccagno, comandante della guardia provinciali del Vco.

E' soprattutto questo, cioè il periodo autunnale, dai primi di settembre fino a ottobre e inizio di novembre, il più a rischio, essendo anche il periodo degli amori di questa specie, che dunque si muove maggiormente sul territorio.

La stagione del bramito porta in particolare allo spostamento dei maschi, che vanno a raggiungere le zone di bosco dove sanno di trovare più femmine. Spostamenti che interessano , soprattutto di notte, le strade della provincia . Con gravi danni alle auto.

Oltre alla statale del Sempione, anche le strade provinciali e delle valli sono a rischio. L’ultimo, di cui mostriamo le foto, è avvenuto la settimana scorsa sulla 33 tra Masera e Montecrestese.