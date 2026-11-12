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Enogastronomia | 12 novembre 2026, 18:07

Giorgio Bartolucci conferma la Stella Michelin: ottavo riconoscimento consecutivo per l'Atelier di Domodossola

Lo chef ossolano mantiene il prestigioso riconoscimento anche nella Guida Michelin 2027. L'Atelier resta l'unico ristorante stellato del Verbano Cusio Ossola.

Giorgio Bartolucci conferma la Stella Michelin: ottavo riconoscimento consecutivo per l'Atelier di Domodossola

Giorgio Bartolucci conquista per l'ottavo anno consecutivo la Stella Michelin con il suo ristorante Atelier di Domodossola, confermandosi tra i protagonisti della ristorazione d'eccellenza. La conferma è arrivata oggi,  giovedì 12 novembre, durante la presentazione della Guida Michelin Italia 2027, ospitata al Teatro Municipale di Piacenza. Un importante riconoscimento per lo chef domese e per la sua squadra, che premia la continuità e la qualità del lavoro svolto. L'Atelier si conferma così l'unico ristorante stellato del Verbano Cusio Ossola.

Redazione

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