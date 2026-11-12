Giorgio Bartolucci conferma la Stella Michelin: ottavo riconoscimento consecutivo per l'Atelier di Domodossola

Giorgio Bartolucci conquista per l'ottavo anno consecutivo la Stella Michelin con il suo ristorante Atelier di Domodossola, confermandosi tra i protagonisti della ristorazione d'eccellenza. La conferma è arrivata oggi, giovedì 12 novembre, durante la presentazione della Guida Michelin Italia 2027, ospitata al Teatro Municipale di Piacenza. Un importante riconoscimento per lo chef domese e per la sua squadra, che premia la continuità e la qualità del lavoro svolto. L'Atelier si conferma così l'unico ristorante stellato del Verbano Cusio Ossola.
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Enogastronomia | 12 novembre 2026, 18:07
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