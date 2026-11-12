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Regione | 12 novembre 2026, 17:15

Borse di studio universitarie, risorse in aumento in Piemonte

Stanziati dal Ministero 60,6 milioni di euro

Borse di studio universitarie, risorse in aumento in Piemonte

Aumentano le risorse destinate dal Ministero dell'Università e della Ricerca alle borse di studio degli studenti universitari del Piemonte per l'anno accademico 2026/2027. Il finanziamento ammonta a 60,6 milioni di euro, secondo quanto previsto dal riparto del Fondo Integrativo Statale (FIS), approvato dalla Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministro Anna Maria Bernini.

Per il Piemonte si tratta di un incremento del 18,8% rispetto all'anno accademico precedente, con uno stanziamento che passa da 51 a 60,6 milioni di euro. A livello nazionale, il MUR ha messo a disposizione 845,8 milioni di euro, il 19,5% in più rispetto allo scorso anno e il 175% in più rispetto al 2020.

“Il diritto allo studio deve tradursi in opportunità concrete per tutti i giovani. Le risorse in più che destiniamo al Piemonte rappresentano un investimento per garantire agli studenti la possibilità di intraprendere e proseguire il proprio percorso universitario, senza che le condizioni economiche diventino un ostacolo. Il nostro obiettivo è fare in modo che a decidere il futuro di ogni studentessa e di ogni studente siano le capacità e le aspirazioni, non le possibilità della famiglia”, dichiara il Ministro Bernini.

Il rafforzamento dei finanziamenti punta a consolidare i risultati raggiunti nel diritto allo studio. Nell'anno accademico 2024/2025, a livello nazionale, ha ricevuto la borsa di studio il 99,8% degli studenti idonei, per un totale di 299.618 beneficiari. Ai finanziamenti del MUR si aggiungono le risorse regionali, pari ad almeno il 40% della quota statale assegnata.

comunicato stampa

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