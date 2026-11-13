Guida Michelin 2027, cinque ristoranti stellati tra Vco e novarese

È stata presentata nei giorni scorsi l’edizione 2027 della Guida Michelin, che raccoglie come ogni anno le eccellenze gastronomiche premiate con le note Stelle Michelin, uno dei più prestigiosi riconoscimenti nell’ambito della ristorazione. Tra i ristoranti che hanno ottenuto, o confermato, una o più stelle spiccano anche alcuni dei più noti e apprezzati locali tra Vco e novarese, in particolare nel territorio del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola.

Questi i ristoranti premiati: Villa Crespi a Orta San Giulio, guidata dallo chef Antonino Cannavacciuolo, si conferma eccellenza con le tre Stelle Michelin. Una stella per Cannavacciuolo by the Lake di Pettenasco, con il resident chef Gianni Bertone e per la Locanda di Orta a Orta San Giulio guidata dallo chef Andrea Monesi. Confermata anche la stella per Atelier di Domodossola con lo chef-patron Giorgio Bartolucci. New entry del 2027 Strattoria a Montrigiasco di Arona, con il giovane chef Alessio Rossi.

“Desidero congratularmi formalmente e con profondo orgoglio con ciascuno di questi straordinari professionisti e con le loro brigate – dichiara il presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola Antonio Longo Dorni –. Queste premiazioni conferiscono un prestigio inestimabile alla nostra destinazione a livello mondiale, rafforzando il legame tra turismo ed enogastronomia e valorizzando l’intero comparto che rappresentiamo. Il successo dell’alta cucina cammina di pari passo con il recupero e l'impiego dei prodotti tipici locali, che rappresentano essi stessi delle autentiche eccellenze – prosegue Longo Dorni –. Il merito di questo prestigio va condiviso con le botteghe e i produttori del territorio: realtà che, spesso attraverso una dedizione familiare tramandata da decenni, custodiscono il patrimonio agroalimentare dei nostri laghi e delle nostre valli”.

“Come Distretto Turistico dei Laghi guardiamo già al futuro – prosegue il presidente –. Potenzieremo ulteriormente i rapporti e la presenza accanto alla nostra struttura societaria dedicata al settore, aprendoci al contempo a nuovi contatti e collaborazioni a partire, naturalmente, dalle associazioni di categoria. Rafforzando la rappresentatività nella compagine sociale – conclude Longo Dorni – è infatti possibile costruire progetti per promuovere insieme turismo, commercio, artigianato e agricoltura, secondo le linee guida indicate proprio in questa direzione dalla regione Piemonte”.